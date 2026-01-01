Едва 17% от американците одобряват усилията на президента Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия. Значителни мнозинства както сред демократите, така и сред републиканците се противопоставят на използването на военна сила за анексиране на острова, показва проучване на Reuters/Ipsos.

Двудневното допитване, приключило на 13 януари, разкрива широко разпространени опасения във връзка със заплахите на Тръмп към съюзника от НАТО Дания заради Гренландия, която от векове е датска територия. На 14 януари в Белия дом трябва да се проведе среща между вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио с външните министри на Дания и Гренландия, ден след като премиерът на Гренландия заяви, че страната му предпочита да остане част от Дания.

Тръмп твърди, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ и че Вашингтон трябва да я притежава, за да предотврати евентуално бъдещо установяване на Русия или Китай върху стратегически разположената територия, богата на минерални ресурси.

Представители на Белия дом са обсъждали различни планове за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ, включително използване на военна сила или предоставяне на еднократни финансови плащания на гренландците в опит да бъдат убедени да се отделят от Дания.

Около 47% от анкетираните в проучването на Reuters/Ipsos не одобряват усилията на САЩ за придобиване на Гренландия, докато 35% заявяват, че не са сигурни. Приблизително един на всеки петима участници в анкетата посочва, че изобщо не е чувал за плановете за придобиване на Гренландия.

Темата излезе на преден план, след като Тръмп засили усилията си да доминира в делата на Западното полукълбо. По-рано този месец той обеща да „управлява“ Венецуела, след като нареди военна операция, при която беше заловен президентът на страната Николас Мадуро.

Само 4% от американците – включително едва един на всеки 10 републиканци и почти никакви демократи – смятат, че би било „добра идея“ САЩ да използват военна сила, за да отнемат Гренландия от Дания. Около 71% считат подобен ход за лоша идея, включително 9 от всеки 10 демократи и 6 от всеки 10 републиканци. Приблизително една трета от републиканците заявяват, че не са сигурни дали това би било добро или лошо решение.

Дания предупреди, че използването на военна сила би означавало края на НАТО – трансатлантическия отбранителен съюз, който е ключов стълб на световния ред от 1949 г. насам.

Около 66% от анкетираните, включително 91% от демократите и 40% от републиканците, заявяват, че са обезпокоени, че усилията на САЩ за придобиване на Гренландия ще навредят на НАТО и на отношенията на САЩ с европейските съюзници.

Тръмп водеше предизборната си кампания с обещания да избягва войни, което му помогна да консолидира подкрепа сред американците, уморени от десетилетия на чуждестранни военни конфликти като войните в Ирак и Афганистан. Апетитът за външни конфликти, включително опити за разширяване на територията на САЩ, остава нисък през целия втори мандат на Тръмп.

Около 10% от анкетираните са съгласни с твърдението, че САЩ „трябва да използват военна сила, за да придобият нови територии, като Гренландия и Панамския канал“ – дял, който остава почти непроменен спрямо 9% в проучване на Reuters/Ipsos, проведено на 20–21 януари миналата година, малко след завръщането на Тръмп на власт.

Някои републикански законодатели също изразяват скептицизъм относно амбициите на Тръмп за Гренландия, особено що се отнася до заплахите срещу Дания, макар че други подкрепят законодателство, което би дало на Тръмп правомощия да анексира Гренландия.

Освен по отношение на Дания, Тръмп е отправял и заплахи за действия срещу Иран, ако властите там малтретират протестиращи. Миналата година той нареди американски удари в подкрепа на Израел по време на краткотрайна война с Иран. Последното проучване на Reuters/Ipsos показва, че 33% от американците одобряват начина, по който президентът се справя с Иран, докато 43% не го одобряват.

Новото проучване на Reuters/Ipsos е проведено онлайн на национално ниво сред 1 217 пълнолетни американци и има допустима статистическа грешка от 3%.