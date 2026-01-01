Гренландия ще предпочете да остане част от Дания, вместо да стане част от Съединените щати.

Това заяви министър-председателят на автономната територия Йенс-Фредерик Нилсен. Изявлението му дойде на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде АФП.

Гренландия в центъра на световна игра: Суровини или сигурност движат интереса на САЩ (ОБЗОР)

„В момента сме изправени пред геополитическа криза и ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания тук и сега, ние избираме Дания“, каза Нилсен на пресконференция в Копенхаген, заедно с датския премиер Мете Фредериксен.

От своя страна Фредериксен заяви, че не е било лесно да се противопостави на това, което тя определи като „напълно неприемлив натиск от нашия най-близък съюзник“ (визира САЩ – бел.ред.).