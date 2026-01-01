Частичен вот за кмет в две български села у нас, гласуването преминава спокойно.

Село Венелин

Изборният ден в село Венелин в община Долни чифлик започна нормално, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Боряна Стаменова.

В частичния вот за кмет на населеното място участват трима кандидати.

В селото се гласува в една секция, а избирателите са 659.

До частичния вот се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 година Филиз Ахмедов, който беше единственият кандидат за поста, подаде оставка.

Село Малко Конаре

Нормално и в спокойна обстановка започна изборния ден на територията на пазарджишкото село Мало Конаре. През вчерашния ден четирите изборни секции в населеното място бяха поети под полицейска охрана.

До нови избори за населеното място се стигна, след като през декември 2025 година досегашният кмет Димчо Караиванов депозира оставката си в Общинския съвет на Пазарджик.

Припомняме, че по време на изборите полицаите ще бъдат разположени вън от секциите, няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени лица, носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията. Има допълнителни екипи на РУ-Пазарджик и ОДМВР-Пазарджик за реагиране и проверка на сигнали, които са съотносими към дейността на полицията.

Дежурно гише в сектор «Български документи за самоличност» в ОДМВР-Пазарджик ще работи днес от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Припомняме, че удостоверението за гласуване се издава единственно и само да послужи на гражданите да упражнят своето право да гласуват.