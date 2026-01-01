Тайландски полицаи се дегизираха като танцуващи лъвове, за да се приближат и да заловят сериен обирджия, съобщава АП.

Видео, разпространено от полицейското управление в Банкок в сряда, показва как служители, скрити под червено-златисти лъвски костюми, танцуват към заподозрения, докато той се разхожда на панаира по случай Лунната нова година в храм в Нонтабури - провинция в близост до столицата. Минути по-късно полицай, който държи глава на лъв от папиемаше, внезапно се хвърля върху мъжа и го поваля на земята.

Officers from Thailand’s Metropolitan Police Bureau went undercover as a lion dance crew in order to catch a wanted burglar who had managed to evade arrest several times before pic.twitter.com/m7SE820gsG — Reuters (@Reuters) February 20, 2026

Според полицията заподозреният - 33-годишен мъж, е обвинен в три кражби от дома на местен полицейски началник в Банкок, извършени по-рано този месец. Оттам той е отнел ценности на стойност около 2 милиона бата (приблизително 64 000 долара).

В прессъобщение органите на реда посочват, че са направили няколко опита да го арестуват, но той успявал да се измъкне, тъй като бързо разпознавал присъствието на полицаи. По-късно разследващите го идентифицирали, след като проследили откраднати амулети, които той продал, и установили, че често посещава храмове в Нонтабури.

Макар Лунната нова година да не е официален празник в Тайланд, честванията са широко разпространени, а лъвските танци са традиционна част от тях.

От полицията допълват, че мъжът е признал за кражбите. Той вече има предишни осъждания за престъпления, свързани с наркотици и кражби.