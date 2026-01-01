За поредна година маскарадните игри на Сирни заговезни ще съберат в Павел баня посетители от различни краища на страната, съобщават от общинската администрация. Кукерското дефиле ще е на 22 февруари на площад "Освобождение", а съставите бяха посрещнати днес от кмета Иса Бесоолу и започнаха обиколката си от сградата на Общината.

Кукерите ще влизат във всеки дом в общината да гонят злото, да носят здраве и благополучие, а на празника ще се съберат в центъра на града и ще огласят с тежките си и звънки хлопки цялата долина, за да избяга злото и да има плодородие, посочват от администрацията. Празничният ден ще започне с музикалната програма на оркестър “Калофер”.

Ежегодно на Сирни заговезни кукерите, наричани още “старци”, облечени в традиционните за региона маски и костюми, тръгват още от сутринта и обикалят всички къщи в община Павел баня. Те са дългоочаквани гости, защото се вярва, че техните танци носят здраве, плодородие и сполука. В българския празничен календар зимните и предпролетни традиции са символично свързани с отминаването на старата и настъпването на новата година и в този период традиционно се изпълняват ритуали за здраве и плодородие, танци и игри с маски около огньове за прогонване на злите духове. В тези обичаи са включени както християнски, така и езически елементи, а Сирни заговезни е последният празник от зимния празничен цикъл.