Иран и САЩ имат различни позиции относно обхвата и механизма за премахване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма, съобщи високопоставен ирански представител пред Ройтерс.

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март, като разговорите продължават и съществува възможност за постигане на временно споразумение, каза представителят.

Иран може сериозно да обмисли комбинация от мерки, включително износ на част от високообогатения си уран, намаляване на степента на обогатяване, както и създаване на регионален консорциум за обогатяване на уран. В замяна Техеран настоява да бъде признато правото му на "безопасно ядрено обогатяване".

Иран: На този етап не планираме ядрени преговори с европейските страни

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви преди дни, че очаква в рамките на няколко дни да бъде готов проект на иранско контрапредложение към Вашингтон след проведените тази седмица ядрени преговори със САЩ в Женева. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че обмисля ограничени военни удари срещу Иран, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.

Високопоставеният ирански представител подчерта, че Техеран няма да предаде контрола върху своите петролни и редкоземни ресурси, но допълни, че американски компании биха могли да участват като изпълнители в проекти за разработване на ирански нефтени и газови находища.