Шестнайсетгодишен състезател почина по време на международен турнир по плуване в Бургас, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Бургас.

Около 8:57 часа днес на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент в плувния басейн на спортен комплекс "Парк Арена – ОЗК", където се е провеждало международното състезание. На 16-годишния състезател от София му прилошало по време на загрявка.

На младежа е оказана незабавна помощ да излезе от басейна, след което той изпаднал в безсъзнание. Въпреки предприетите реанимационни действия, той е починал.

Към момента няма данни тийнейджърът да е имал здравословни проблеми, уточняват от Областна дирекция на МВР - Бургас.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като се извършват множество процесуално-следствени действия, сред които оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.