Доктор Мануел Висо заяви, че един вид мляко има няколко ползи за здравето пред други. Думите му са цитирани от британското издание Deia.

Висо призова хората да купуват само пълномаслено мляко от магазина. Сред полезните му свойства той подчерта подобреното усвояване на мастноразтворимите витамини A, D, E и K поради съдържанието на млечни мазнини. Според лекаря, обезмасленото или полуобезмасленото мляко не съдържа компонента, който позволява на тези витамини да изпълняват функциите си в организма.

Освен това, пълномасленото мляко е много по-засищащо, а продължителното чувство за ситост намалява желанието за лека закуска и апетита за ултрапреработени храни, добави специалистът.