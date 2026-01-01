Ледената покривка на Антарктическия полуостров може да намалее с 20 процента до 2100 г., пише британското издание „Дейли мейл“, цитирайки международно проучване.

Широката ледена покривка и уязвимите екосистеми в Антарктика вече се променят с обезпокоителни темпове, като учените разкриват какви може да са както най-лошите, така и най-добрите последствия.

Екипът от изследователи фокусира прогнозите си върху полуостров Антарктика – регион, който е особено чувствителен към промените, причинени от човека.

Според най-лошия сценарий покритието от морски лед на полуострова може да намалее с 20 на сто до 2010 г. Това ще бъде разрушително за полярните видове като пингвини и китове, но може да има и катастрофални последици по света, пише „Дейли мейл“, като цитира учените.

„Въпреки че Антарктика е далеч, промените там ще повлияят на останалата част от света чрез изменения в нивото на водата, океанските и атмосферни взаимовръзки и промените в циркулацията“, казва водещият автор на проучването проф. Беван Дейвис от Нюкасълския университет.

За да разберат как този чувствителен регион може да се промени в бъдеще, учените са използвали компютърно моделиране, за да предвидят какво ще стане при ниски, средни, високи и най-високи емисии.

В сценария с ниски емисии до 2100 г. световните температури ще се повишат с 1,8 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха.

В прогнозата за средни емисии температурите могат да се увеличат с 3,6 градуса по Целзий до 2100 година, а при високите – с 4,4 градуса по Целзий, отбелязва „Дейли мейл".

Съавторът на проучването професор Мартин Сиргърт от Ексетърския университет каза за британското издание, че при сценария с най-високи температури „светът ще бъде много различен от днешния по начини, с които развитието на нашата човешка цивилизация не се е сблъсквало преди“.

При най-лошия сценарий температурите в Южния океан ще станат по-високи много по-бързо. Това ще направи много по-вероятно срутването на ледените шелфове, което ще освободи огромни количества прясна вода в океаните и ще предизвика масово повишаване на морското ниво. Според модела на изследователите само Антарктическият полуостров може да повиши морските нива с до 22 милиметра през 2100 г. и до 172 милиметра през 2300 година. Подобно ниво на затопляне би довело до значителна загуба на арктически лед, което би имало големи последици.

„Това би потъмнило океана, което ще улесни поглъщането на топлина, усилвайки глобалното затопляне“, каза проф. Дейвис за „Дейли мейл“.