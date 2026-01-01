XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026 се закриват със специална церемония във Верона. България спечели два бронзови медала в Италия - на Лора Христова и Тервел Замфиров, което е второто ни най-добро представяне на зимна Олимпиада.

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал на Олимпийските игри

БГНЕС

„Арена ди Верона“ - римски амфитеатър с история от над 2000 години, ще бъде домакин на емоционалния спектакъл, който ще бъде излъчен по целия свят. За първи път в историята на зимните Олимпийски игри церемония ще се проведе в исторически паметник, включен в Списъка на световното културно наследство. Закриването е в тема - “Красота в действие”.

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимната олимпиада

БГНЕС

Грандиозният финал на Игрите преплita музика, изкуство и чистия дух на спорта, отбелязвайки единството.

БГНЕС

На "Арена Ди Верона" беше внесен и олимпийският огън, който преди пристигането си в началото на игрите измина над 17 хиляди километра преди да стигне до Ботуша.

След внасянето на огъня бе изписан и лозунг: "По-високо, по-бързо, по-силно - заедно".

БГНЕС

Към 22:00 часа българско време започнаха да влизат всички спортисти, предвождани от делегацията на Гърция. Общо 2900 спортисти спореха за 116 медала по време на Игрите в Милано-Кортина.

На "Арена ди Верона" прозвуча инструментално изпълнение на химна на обединена Европа - "Одата на радостта", съчетано с поредно ефектно светлинно шоу. В ложите са премиера на Италия Джорджа Мелони, както и президента на МОК Кърсти Ковънтри. Следващата част на шоуто е озаглавена "Красотата на предизвикателството: извисяване". Изпълнителите са част от Балетната школа на Римския оперен театър.

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите в Милано-Кортина 2026. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.