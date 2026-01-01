Министър-председателката на Япония Санае Такаичи продължи добрия диалог с американския президент Доналд Тръмп, въпреки сдържаността на Токио спрямо американската военна операция срещу Иран и изненадващо изказване на Тръмп за атаката срещу Пърл Харбър, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Президентът републиканец, който не пести похвалите си за Такаичи от срещата им в Япония през есента на миналата година насам, приветства готовността на японската премиерка да откликне на молбата му за охраняване на морското корабоплаване в Персийския залив.

Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха иранските атаки срещу цивилна енергийна инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че "са готови да съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток".

"Съдейки по изявленията, които Япония направи вчера и онзи ден, тя наистина поема важна инициатива, за разлика от НАТО", отбеляза Тръмп. Той не уточни кои са изявленията, които японската страна е направила, нито конкретните ангажименти, поети от Такаичи.

Японската премиерка подчерта пред Тръмп, че Токио осъжда атаките на Иран срещу съседните държави от региона на Близкия изток и заяви, че единствено американският президент е способен да възстанови мира в света. Тя допълни, че "ситуацията със сигурността става все по-трудна в региона на Индийския и Тихия океан".

По време на срещата на двамата в Белия дом Тръмп направи странно изказване като препратка към историческо събитие, отбелязва Ройтерс.

На въпроса на японски журналист защо американският президент не е уведомил съюзниците си, сред които и Япония, за началото на военната операция в Иран, Тръмп отговори, че по този начин е искал да запази елемента на изненадата.

"Искахме да е изненадващо. Коя е държавата, която познава по-добре изненадите от Япония? Защо не ми казахте за (нападението на Япония срещу) Пърл Харбър?", обърна се Тръмп към Такаичи.

"Вярвате в изненадите много повече, отколкото ние", допълни американският президент.

Срещата бе деликатна за Такаичи, която не се ангажира конкретно с изпращането на военни части за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран. Конфликтът в Близкия изток нанася тежък удар върху енергийната сигурност и икономиката на Япония, която е петият най-голям вносител на петрол в света, отбелязва АФП.