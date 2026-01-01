На 21 март, събота, за четири часа - от 11 ч. до 15 ч., ще бъде ограничено преминаването в двете посоки на всички видове превозни средства при 14-и км по път III-6062 Любен – Съединение.

Спирането на трафика е необходимо за полагане на износващ асфалтов пласт на железопътния прелез преди гара Съединение. При реализация на дейностите, трафикът ще се пренасочва през град Съединение.

Ремонтът на съоръжението се извършва по договора за превантивно поддържане на републиканските пътища на територията на област Пловдив.

Той включва заздравяване на основата на съоръжението, оформяне на канавки, изсичане на храсти, попълване на банкети, полагане на нови асфалтови пластове и хоризонтална маркировка. Предвижда се дейностите по съоръжението да приключат до края на април.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.