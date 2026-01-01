Пробите от откритите мъртви птици в района на Шабла са отрицателни за инфлуенца, съобщиха от Областната администрация в Добрич. В съобщението е допълнено, че областният управител Асен Атанасов и представители на институции са извършили оглед на място по сигнал за наличие на мъртви птици. Експертна комисия с участието на представители на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната здравна инспекция – Добрич и Областната дирекция по безопасност на храните е посетила плажа край Езерец.

Водолюбиви птици са открити мъртви по крайбрежието на Шабла

По протежение на бреговата ивица са установени единични тела на мъртви птици, както и два мъртви делфина. По предварителна оценка на специалист от РИОСВ те са от вида „Афала“. Представители на басейновата дирекция са взели проби от морската вода и от Шабленското езеро, а екип на „Зелени Балкани“ - проби от телата на делфините за изследване.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич д-р Стилиана Генчева каза, че взетите на 19 март проби от птиците са отрицателни за инфлуенца.

Обсъдени са мерки за почистване на плажната ивица. Кметът на общината Мариян Жечев каза, че има готовност за това. Наблюдението в района ще продължи.

Птиците са от застрашения вид „Средиземноморски буревестник“, който е с размерите на гълъб и гнезди основно на малки острови в Гърция и Малта, съобщиха от община Шабла на официалната си страница във фейсбук. Птиците живеят навътре в морето, а по нашите ширини се срещат по време на хранителна миграция. Хранят с дребни риби и следват техните пасажи.

Заради опасност от разпространение на зарази, мъртвите птици не трябва да се пипат и да се местят от местата, на които са намерени, предупредиха още от администрацията.