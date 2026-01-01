По крайбрежието на Шабла са намерени мъртви водолюбиви птици, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. От инспекцията посочват, че на 19 март т.г. са постъпили при тях сигнали от граждани и неправителствени организации за птиците по крайбрежието.

От служители на инспекцията е направена проверка на място, като при обход е установено наличие на мъртви водолюбиви птици.

Със случая са запознати Областна администрация – Добрич и Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, като са взети проби за анализ от мъртвите екземпляри. Организирани са и съвместни действия от всички отговорни институции за премахване на мъртвите птици от крайбрежната плажна ивица и установяване на причините за смъртността.

Очаква се пробите от откритите мъртви птици по крайбрежието на Шабла да бъдат готови днес, съобщават от Областната администрация в Добрич.

Оттам допълват, че чрез съдействие на областния управител Асен Атанасов те са транспортирани за изследване в лаборатория на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в София.

Действията са координирани с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна инж. Христина Генова.

В средата на януари бяха открити и мъртви черни лешояди край Котел.