Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие у нас, според данни на интернет страницата на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Вчера по обяд в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна е съобщено за пожар в кухня на апартамент. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Пострадали са мъж на 79 години и мъж на 65 години, които са вдишали дим от продуктите на горенето.

Общо звената на пожарната са реагирали на 115 сигнала за произшествия в страната, ликвидирани са 88 пожара. Получени са две лъжливи повиквания.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които шест в жилищни сгради, три в транспортни средства, един в съоръжения на открито и др.

Без нанесени материални щети са били 76 пожара, от които 24 в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 в отпадъци, 10 в готварски уреди и комини и пет други.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства, 20 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВ и др.