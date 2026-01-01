Властите на остров Тенерифе задействаха аварийни планове заради бурята "Тереза", която предизвика обилни валежи, силен вятър и донесе дори сняг на Канарските острови, съобщи Би Би Си.

По разпореждане на властите събитията на открито са отменени, пътищата са затворени, а част от полетите са анулирани. Очаква се предупрежденията за опасно време да останат в сила през целия уикенд.

По-високите части в централната част на острова, около вулкана Тейде, вече са покрити със значителна снежна покривка. Интензивните валежи създават риск от наводнения, а силните ветрове и бурното море допълнително увеличават опасността. Бурята "Тереза" беше наречена така по-рано тази седмица от португалската метеорологична служба и се очаква тя да повлияе на времето и на Мадейра и на Азорските острови. В момента обаче най-сериозно засегнати са Канарските острови.

Испанската метеорологична служба издаде оранжев код за опасно време за Тенерифе до събота.

В северните части на острова се очакват пориви на вятъра до 90-100 км/ч. Южната половина е под предупреждение за проливни дъждове, като на места може да паднат валежи до 100 милиметра в рамките на 12 часа. Властите на Тенерифе активира план за действие при извънредни ситуации и призоваха местните жители и туристите да бъдат внимателни и да избягват пътувания, които не са наложителни.

В засегнатите райони са открити временни убежища, а достъпът до националния парк Тейде е ограничен. На съседните острови - Гран Канария и Ла Гомера, също е в сила предупреждение за силен вятър и дъжд. На островите Ла Палма и Ел Йеро се очакват вълни с височина до 6 метра, което създава опасни условия по крайбрежието.

Очаква се в неделя бурята да отслабне, макар че на места ще останат в сила жълт код. Въпреки това валежите вероятно ще продължат и през първата половина на следващата седмица.