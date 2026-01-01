Малцина преминават през живота без поне една-две неспокойни нощи. За милиони хора обаче лошият сън не е изключение, а ежедневен проблем, който постепенно се превръща в сериозно здравословно предизвикателство, съобщава National Geographic.

Около 30% от възрастните съобщават за симптоми на безсъние, а при приблизително 10% състоянието е хронично. Липсата на сън влияе върху редица ключови функции на организма — от сърдечно-съдовото здраве и имунната система до настроението и когнитивните способности. Затова експертите определят безсънието като „24-часово разстройство“, а не просто нощен проблем.

Клинично безсънието не означава само недостиг на сън, а включва постоянни трудности при заспиване, често събуждане или прекалено ранно събуждане, съчетани с умора, раздразнителност и проблеми с концентрацията през деня. Важен фактор е и психологическата реакция — тревожността около самия сън често задълбочава проблема.

Хроничното безсъние, което продължава поне три месеца, е свързано с повишен риск от депресия, тревожни разстройства, сърдечни заболявания, хипертония и диабет. Причината е, че организмът остава в състояние на повишен стрес, като нивата на хормони като кортизол не спадат нормално през нощта.

Често се създава порочен кръг — липсата на сън води до още по-голямо напрежение и затруднява заспиването в следващите нощи. С времето мозъкът започва да свързва леглото не с почивка, а с безпокойство, което допълнително задълбочава проблема.

Специалистите подчертават, че безсънието е лечимо. Най-ефективният подход е когнитивно-поведенческата терапия, която помага да се променят както навиците, така и мисловните модели, свързани със съня. Важни са и основни навици като поддържане на постоянен режим, ограничаване на екраните и кофеина преди лягане и лягане само при реална сънливост.