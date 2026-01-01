Амбицията на правителството е за предстоящите избори да бъдат осигурени паравани във всички секционни избирателни комисии в страната. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в „Новините на NOVA“.

По думите ѝ през изминалите години такива съоръжения са били налични само в около 60 общини, но сега трябва да бъдат осигурени навсякъде, както изискват промените в Изборния кодекс от 2022 г. Отговорността за това е възложена на областните управители.