Миряни се събраха в църквата „Успение Богородично" в Пазарджик тази вечер, за да посрещнат чудотворната икона на Пресвета Богородица „Златна ябълка". Тя беше донесена от Пловдивския митрополит Николай, който отслужи малко повечерие с Богородичен акатист.

На смирените Бог дава благодат, това е Божият закон, на горделивите се гневи, каза митрополит Николай пред присъстващите. Днес с това наше слово ние възпяхме небесната царица, Божията майка Пресвета Богородица, каза още той и разказа накратко историята на Богородичния акатист, завършвайки с това, че ние винаги търсим помощта на Божията майка.

След края на акатиста Пловдивският митрополит Николай се обърна към благоговейните вярващи със слово за Пресветата Божия Майка, която е наша небесна застъпница и образец на чистота, смирение и майчинство.

Чудотворната икона е от XVII век. Според вярванията молитвата пред нея помага на семействата да създадат потомство. Според легендата майка, сдобила се с дете след молитва пред иконата, дарила златна ябълка, откъдето е дошло и името ѝ.