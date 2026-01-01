Мерките на правителството в отговор на поскъпването на горивата са изключително фокусирани и не оказват влияние върху принципите на пазарната икономика. Водещо за нас е да помогнем където има нужда - целенасочено и премерено, по отговорен към бюджета на държавата начин. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на срещата си с представители на работодателските организации. Информацията е публикувана на официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

В хода на разговора им в Министерския съвет бяха обсъдени предизвикателствата вследствие на конфликта в Близкия изток и ситуацията с цените на горивата в световен мащаб.

Друг акцент в срещата беше членството на България в Шенген и еврозоната и необходимите стъпки, така че в страната ни да се усетят максимално положителните ефекти от това сериозно преимущество. Премиерът Гюров акцентира и върху друг стратегически приоритет за България - присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Преди броени дни министър-председателят Андрей Гюров разговаря лично с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман в Париж по темата. Ясни са и задачите, които ако бъдат изпълнени в рамките на настоящата година, България ще получи официална покана за присъединяване към организацията.

В хода на разговора премиерът Андрей Гюров изтъкна също така последователните действия на служебното правителство за организирането на честни избори.



За последната седмица бензин А98 премиум е поскъпнал с 0,04 евро за литър или с 2,56 процента, като отново тенденцията е за поскъпване по данни на специализираната платформа „Фюело“ (Fuelo) . Докато цената му на 12 март е била 1,54 евро за литър, към днешния ден е 1,60 евро за литър, припомня БТА.