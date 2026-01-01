Оставиха в ареста 47-годишния мъж, ударил в лицето лекар пред входа на Спешното отделение при МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил, съобщиха от съда.

Районен съд предели мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия от прокуратурата в три престъпления: за причиняване на лека телесна повреда на лекар специализант в МБАЛ „Д- р Н. Василиев“, на смяна в Спешно отделение при изпълнение на службата му, като му ударил три шамара по лицето, за закана за убийство към лекаря, отправена на публично място пред входа на Спешно отделение и за хулиганство, замахнал с юмрук към лицето на медицинския специалист, на смяна в Спешно отделение и в последствие нанесъл три удара с ръка - шамари по лицето на лекаря специализант.

Той е заплашил медицинска сестра в Спешното отделение при изпълнение на службата ѝ с физическа саморазправа, като приближил стиснатия юмрук на ръката си към лицето й, като й казал, че ще я набие, като хулиганските действия се отличават с изключителна дързост, се казва в искането на Районна прокуратура.

Агресия пред Спешно отделение: Мъж нанесе удари по лицето на лекар в Кюстендил

Съдът, под председателството на съдия Преслава Дякова уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Кюстендил.

Съдът намира, че при проведените до момента процесуално-следствени действия в хода на досъдебното производство са събрани доказателства и е формирана определена доказателствена съвкупност, от която, въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение за възможността обвиняемият да е автор на вменените му деяния.

Обстоятелството, че в случая се касае за няколко престъпления, едно от които тежко по смисъла на НК и насочени против личността, както и данните за съдимост на обвиняемия – наличие на предходно осъждане, водят до извода за наличието на завишена обществена опасност, както на самото деяние, така и на дееца.

Същият с поведението си демонстрира трайни престъпни наклонности, както и явно незачитане на правилата за поведение и в частност на законовите разпоредби. Оттук категорично следва, че е налице и третата предпоставка, а именно - съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.

Ето защо и без да обсъжда опасността обвиняемият да се укрие, съдът счита, че следва да бъде уважено искането за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, посочва в мотивите си съдия Дякова.