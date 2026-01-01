Обширен преглед на клинични изпитвания е открил малко доказателства за това, че лекарствата на основата на канабис ефективно лекуват психични разстройства, предаде Ройтерс, позовавайки се на статия, публикувана в медицинското списание The Lancet.

Изследователите са анализирали 54 проучвания, проведени в периода между 1980 и 2025 г., включващи общо 2477 участници. Въпреки нарастващата употреба на канабис за медицински цели в страни като Съединените щати, Канада и Австралия, изследователите не са открили значителна полза за състояния като тревожност, посттравматично стресово разстройство, психотични разстройства или разстройства, свързани с употребата на определени медикаменти, пише Ройтерс.

Водещият автор Джак Уилсън от Университета в Сидни посочва, че макар някои хора да могат да извлекат ползи от използването на канабис, общите доказателства не подкрепят рутинната употреба на растението за медицински цели.

Все пак учените са идентифицирали някои ограничени ползи: комбинация от съставките CBD и THC намалява симптомите на абстиненция при хора с разстройства, свързани с употребата на канабис, а канабиноидите - химичните вещества, които се съдържат в растението, помагат за намаляване на тиковете при синдрома на Турет.

Имало е също така и индикации за подобрен сън и намаляване на проявите, свързани с аутизъм, въпреки че качеството на доказателствата в тези категории не е било убедително. Изследователите обаче посочват, че са необходими повече проучвания, за да се изясни терапевтичната роля на канабиноидите, особено с нарастването на клиничната им употреба, допълва още Ройтерс.