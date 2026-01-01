Ракетни атаки от Иран срещу Израел, въздушни удари по Техеран и разрастване на конфликта към Ливан и страните от Залива белязаха нова нощ на ескалация в Близкия изток.

Вой на сирени и взривове отекнаха през нощта в Йерусалим, съобщиха журналисти на Франс прес, след като израелската армия предупреди, че Иран отново е изстрелял ракети срещу Израел.

"Израелската армия засече ракетен залп, изстрелян от Иран срещу територията на Израел. Систeмите за противовъздушна отбрана са в готовност да отблъснат заплахата", посочиха военните в Телеграм канала си. Малко след това "Маген Давид Адом" (МДА) - израелският аналог на Червения кръст, отбеляза, че на този етап няма данни за жертви и ранени.

Израелската полиция обяви, че ще разположи свои екипи, "които да обезопасят и отцепят места в центъра на Тел Авив, за които има постъпили сигнали за паднали касетъчни боеприпаси".

Касетъчните боепарипаси представляват вид амуниции, чиято бойна глава се разпада на десетки по-малки боеприпаси. Освен че поразяват по-голяма площ, проблемът с тях е, че понякога част от боеприпасите не се взривяват и остават незабалязано на земята дълго време, което може да причини жертви в дългосрочен план. Нито Иран, нито Израел е страна по Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява използването, производството, съхранението и разпространението на подобни оръжия.

Малко по-късно израелската армия издаде ново, второ за нощта предупреждение за изстрелян от Иран ракетен залп срещу територията на Израел, съобщиха агенциите.

"Израелските сили за отбрана засякоха ново изстрелване на ракети от Иран срещу територията на Израел. Системите за противовъздушна отбрана са в готовност да отразят атаката", написаха военните в официалния си канал в Телеграм.

Междувременно рано тази сутрин израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела удари по "цели на режима" в Техеран, предаде Франс прес.

Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.

По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.

Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове. "Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.

Саудитска Арабия, пък, свали над 20 дрона, изстреляни срещу кралството, съобщи Министерството на отбраната в Рияд, цитирано от Франс прес. В Екс говорител на ведомството написа, че "над Източната провинция са били свалени десет дрона". Впоследствие ведомството излезе с нова публикация, в която добави, че силите за противовъздушна отбрана са свалили над същия регион още 12 безпилотни летателни апарата. Не след дълго се появи информация и за още три свалени дрона в същия район. Няма данни за жертви и разрушения.

Иран не спира да атакува Саудитска Арабия и другите си съседи като отмъщение за израелско-американските бомбардировки над Ислямската република, започнали в края на миналия месец и впоследствие обхванали целия Близък изток, припомня Франс прес.

Нападенията срещу богатите на петрол монархии в Залива, мишена на някои от които станаха енергийни обекти, засилиха безпокойството от шока на световните пазари за доставка на енергоносители.

Междувременно на другия фронт на войната, ливанския, израелската армия съобщи, че тази нощ е предприела удари по цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата Бейрут, предаде Ройтерс. По-рано Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) издадоха предупреждение към мирното население да се евакуира от седем зони в южните предградия на града. Засега няма данни за жертви и ранени.

С навлизането на войната срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в третата ѝ седмица Израел засили операциите си срещу бойците на шиитското движение.

Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия. В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.

Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.

"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.

Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".

Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.

"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" е най-кръвопролитното разклонение на американско-израелската война срещу Иран. Ливанската групировка се намеси в конфликта на 2 март, когато в знак на подкрепа за Техеран започна да обстрелва Израел. Засега бойните действия са взели над 1000 жертви, а над 1 милион ливанци бяха принудени да напуснат домовете си.