Катар смята, че отношенията му с Иран са „сериозно увредени след седмици атаки“ в Персийския залив, като „след този враждебен акт е необходимо да се възстанови загубеното доверие“, заяви премиерът на страната шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, цитиран от Ройтерс.

„Иранският народ и ние сме свързани от география, близост и история“, припомни премиерът, като отново призова Техеран незабавно да прекрати атаките, за да не бъде въвлечен регионът в „опасен вихър“. „Действията на Иран застрашават сигурността за всички страни в региона“, заяви Ал Тани.

Катар: Потушени са всички пожари в Рас Лафан след иранските атаки

Катар поддържа дипломатически отношения с Иран от десетилетия, разширявайки дипломатическото си влияние чрез разширяване на контактите с Ислямската република и посредничество в конфликта му със САЩ.

Катар и Иран също споделят достъп до най-голямото газово находище в света в Персийския залив и си сътрудничат в икономически план.