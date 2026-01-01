Саудитска Арабия предупреди, че може да предприеме военни действия срещу Иран в отговор на атаките срещу държави от Персийския залив.

В едни от най-острите коментари от началото на кризата, външният министър на кралството, принц Фейсал бин Фархан, заяви, че натискът от страна на Иран може да има „обратен политически и морален ефект“ и подчерта, че Рияд си запазва правото да реагира при необходимост.

Междувременно напрежението в региона се засилва, като се съобщава за военна активност около Ормузкия проток — стратегически воден път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.

Според непотвърдена информация, американски сили са разположили самолети A-10 и бойни хеликоптери Apache с цел защита на корабоплаването и ограничаване на потенциални заплахи в района.

Пентагонът разглежда възможности за осигуряване на безопасно преминаване на търговски кораби, включително чрез военноморски ескорт.