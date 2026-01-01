Точният размер на сумите, които се дават при купуване на гласове, трудно може да бъде установен, тъй като те варират в различните части на страната. Това коментира в Бургас служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който пристигна в крайморския град за среща с ръководния състав на Областната дирекция на вътрешното ведомство. Заедно с него бяха заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов и временно изпълняващият длъжността гл. секретар Георги Кандев.

Бум на купения вот: 41 разследвания срещу едва 3 на предишните избори

Нормално е в този момент да имаме активност по отношение на нарушенията на изборното законодателство. Не бива да забравяме, че хората, които се занимават с купуване на гласове, са изобретателни - купуването на гласове се осъществява по различни начини. То може да е с пари в брой, сделки на доверие в хранителни магазини, чрез дърва за огрев и други. Техниките са разнообразни, каза Дечев.

В Бургас Кандев обяви, че срещу задържания тази сутрин мъж в Ботевград е образувано производство за купуване на гласове. "То е по чл. 167 от Наказателния кодекс. В иззетите от дома му тефтери са открити записани имена и ЕГН-та. Към момента не можем да коментираме за кои политически партии са купувани гласове, тъй като се намираме в предизборна кампания", добави Георги Кандев. По думите му в редки случаи органите на реда намират пари, лични документи и списъци с имена на едно място.

По-рано днес от вътрешното ведомство съобщиха на сайта си, че от жилище в Ботевград са иззети два тефтера с изписани имена и парични суми срещу тях. Георги Кандев съобщи, че са намерени около 130 000 евро в различни валути.