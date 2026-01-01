Археолози, участващи в разкопките на древния град Сиедра на средиземноморското крайбрежие на Турция, са разкрили мозайка на около 1500 години, която носи старогръцки надпис с любопитно послание, наподобяващо съвременния израз „да се пръснат завистливците“, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Откритието е направено по време на продължаващи разкопки на територията на археологическия обект, който се намира близо до турския курортен град Алания, където наскоро е разкрита добре запазена мозайка с размер от около 15 квадратни метра. По думите на доц. Ертуг Ергугер, ръководител на разкопките в Сиедра, мозайката е открита, докато изследователите са разкопавали една от най-големите жилищни сгради в древния град, която според учените е от периода IV - VI век сл. Хр.

„Това, което прави тази мозайка особено забележителна, е наличието на два старогръцки надписа, вградени в нейния дизайн. Първият се намира в централната част и носи фраза, която може да се тълкува като „ползвай с радост“ или „ползвай с късмет“, което предполага приветствено послание за влизащите в пространството. Вторият надпис пък е поставен близо до входа на помещението и е ограден с кръгла рамка, като неговото послание е доста по-любопитно“, споделя Ергугер.

„Първата дума от този надпис се отнася до завист, ревност или завистлив човек, докато втората - предава значението на някой, който се пука или пръска. Заедно фразата съответства на съвременния израз „да се пръснат завистливците“, пояснява той, като подчертава, че разкриването на подобен надпис в сграда на около 1500 години е предизвикало сериозна изненада у членовете на екипа му.