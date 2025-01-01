Подова мозайка от III век, представяща сложно изображение на богинята на изобилието, беше открита в област Изник ​​в провинция Бурса в Северозападна Турция, предаде агенция Синхуа.

Според експертите, направили откритието, находката дава нова представа за градския живот и луксозната архитектура в древна Анатолия.

Мозайката беше частично открита преди 11 години по време на изкопни дейности. При скорошни разкопки се разкри, че тя е била част от обществена сграда или богата частна резиденция от римската епоха.

Археологът Юсуф Кахведжи, който ръководи разкопките, каза пред репортери, че изработката на мозайката и стенните мазилки е изключително скъпа, което предполага, че сградата е била много луксозна. Точната ѝ функция остава неясна, възможно е да е украсявала разкошна вила, обществена сграда или баня, каза още археологът, цитиран от Синхуа.

Кахведжи подчерта изключителните художествени детайли на мозайката, отбелязвайки, че централният панел изобразява женска фигура, символизираща изобилието. „На левия панел е изобразена богиня на просперитета, обградена от по-малки митологични фигури с надписи, които археолозите възнамеряват да разчетат в рамките на предстоящите епиграфски проучвания“, каза още той.

Централната фигура държи кошница, пълна с плодове, за които се смята, че представляват растения, култивирани в Изник ​​през римския период, заобиколени от сложни геометрични и триизмерни мотиви. Кахведжи посочи, че мозайката изобразява и жена, символизираща езерото Изник, известно в римско време като Аскания. „Фигурата изглежда свързана с водата - с коси, изобразени като водорасли, корона, изработена от щипки на раци, и шия, украсена с вълнообразни мотиви. Това подсказва, че езерото е било персонифицирано като почитана женска фигура“, каза още Кахваджи, цитиран от Синхуа.