Голяма част от жените във Великобритания не знаят, че менопаузата може да повлияе сериозно на психичното здраве. Ново проучване показва, че едва 28% са наясно, че този период може да отключи състояния като депресия и тревожност.

Изследването, проведено от YouGov по поръчка на Кралския колеж на психиатрите, разкрива значителен дефицит на информация, който оставя много жени без навременна подкрепа и лечение.

Част от проблема е, че симптомите често започват години преди самата менопауза. Периодът на перименопауза, който може да започне още около 40-годишна възраст, е свързан с колебания в хормоните и води не само до физически оплаквания, но и до промени в настроението и психичното състояние.

Менопаузата се определя като 12 последователни месеца без менструация и обикновено настъпва между 45 и 55 години.

Допълнително изследване на Университетския колеж в Лондон показва, че 88% от чернокожите жени не са получавали никакво образование по темата в училище, а над половината се чувстват напълно неподготвени преди 40-годишна възраст.

Сериозен, но подценяван проблем

Данни от Европа показват мащаба на проблема. Около 55% от жените съобщават за психологически симптоми по време на менопаузата, включително тревожност, депресия и резки промени в настроението.

В Швеция 60% от жените изпитват умерени или тежки симптоми, а в Германия една от три съобщава за депресивни състояния.

Изследвания сочат, че перименопаузата увеличава риска от първи епизод на тежка депресия с около 30% и може да засили проявите при жени с биполярно разстройство.

Особено тревожен е фактът, че около една от шест жени изпитва мисли за самоубийство в този период, без те да бъдат адекватно разпознати и лекувани.

Когато симптомите се тълкуват погрешно

Историята на Соня Ринкон, създател на приложение за проследяване на менопаузата, показва колко често проблемът остава неразбран.

Още в средата на 30-те си години тя започва да изпитва тежки симптоми, които първоначално са диагностицирани като депресия. Години наред приема антидепресанти без реален ефект, преди сама да стигне до извода, че става дума за перименопауза.

След като настоява за хормонална терапия, получава диагноза, която обяснява състоянието ѝ, но загубеното време не може да бъде наваксано.

Тя признава, че продължителното неразбиране и липсата на адекватно лечение могат да доведат до тежки психологически състояния, включително мисли за самоубийство.

Влияние върху работата и ежедневието

Проучване сред 13 800 работещи жени в шест държави показва, че близо една от 12 се е чувствала дискриминирана на работното място заради менопаузата.

Над една трета съобщават за негативни последици - от спад в продуктивността до страх да говорят открито за симптомите си. Само 24% се чувстват комфортно да обсъждат темата с работодател.

Липса на информираност и нужда от промяна

Според експерти основният проблем остава липсата на достатъчна осведоменост както сред обществото, така и в медицинската практика.

Дълго време жените са били недостатъчно представени в клиничните изследвания, което е оставило редица специфични здравни проблеми недобре проучени.

Специалистите призовават за по-добро обучение на медицинските кадри, включване на темата в образованието и въвеждане на политики, които да отчитат влиянието на менопаузата върху психичното здраве и работната среда.