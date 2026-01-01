Кюстендил отбелязва традиционния си празник "Кюстендилска пролет". Празникът представлява съчетание на култови практики на траки и римляни и почитта им към соларните божества и лечители, и е допълнен от християнските традиции на Средновековието, с интерпретации на легендата за свети Четиридесет мъченици и посветеното им оброчище на хълма над града - Хисарлъка, съобщиха от общинската администрация.

Символ на пролетта са трите красиви девойки, избрани на конкурс, който се състоя на 14 март на сцена на централния площад "Велбъжд" в Кюстендил.

Празникът днес ще започне от 11:00 ч. на централния площад „Велбъжд“ с концерт на професионалния духов оркестър. Традиционно ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие на жителите и гостите на града.

На сцената на централния площад ще бъдат посрещнати девойките "Кюстендилска пролет" за 2026 г. и ще се състои традиционният ритуал по предаване символите на града от миналогодишната носителка на короната "Кюстендилска пролет" и двете ѝ подгласнички на новите девойки, символ на пролетта.

В празничната програма са включени изпълнения на Кристиян Янкулов, Фолк-фюжън, които ще представят "Нови звуци от българския фолклор", концерт на Ива и Велислава Костадинови, Радостина Николова, Теодора и Иван Паланов.

Празнично шествие, предвождано от момичетата "Кюстендилска пролет", ще тръгне от площад "Велбъжд" до лесопарк "Хисарлъка". Там в 12:30 ч. празникът ще продължи на сцена "Базиликата", а по-късно с концерт на Мария Чакърдъкова.

От 19:00 ч. на сцената на площад "Велбъжд" ще има концерт на Графа и група +359 РОК*78.