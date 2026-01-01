Умерено силна магнитна буря обхвана Земята в събота вечерта. Магнитометрите в обсерваторията в Панагюрище регистрираха смущения, достигащи К-индекс 6, пише NOVA.
Очаква се до неделя вечерта магнитното поле да се успокои и стойностите да се върнат към границите на нормалния дневен ход.
Ефекти върху здравето
Според геофизици и лекари магнитните бури влияят най-силно върху хора с по-чувствителни нервни или сърдечно-съдови системи. Най-честите симптоми включват:
► главоболие и мигрена;
► безсъние или нарушен цикъл на съня;
► раздразнителност и напрежение;
► учестен пулс, аритмии;
► спад в концентрацията и повишена умора.
При К-индекс 9 тези прояви се усилват, а броят на засегнатите хора обичайно се увеличава. Лекарите съветват да се избягват физически и емоционални натоварвания, както и да се приема повече вода.