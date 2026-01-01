Димитър Бербатов, съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, е глобен от МВР за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това става известно от публикация във фейсбук профила на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, който е публикувал и снимка, на която двамата разговарят.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия", посочва главният секретар Георги Кандев.

Той допълва, че още снощи е разпоредил проверка по случая, тя е приключена тази сутрин и на Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.

"Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си", посочва още Кандев.

На 25 февруари от правителствения пресцентър съобщиха, че един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов е назначен за съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов подпомага дейността на Гюров и служебното правителство в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.