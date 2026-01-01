В материал на „Евронюз“ се отбелязва, че в социалните мрежи широко разпространение получи твърдението, че поляците искат излизане на страната им от Европейския съюз.

За реална опасност от Полекзит (излизане на Полша от Европейския съюз) предупреди на 15 март в социалната мрежа „Екс“ полският премиер Доналд Туск. В същата публикация Туск заяви, че Русия, поддръжниците на американското движение „Да направим Америка отново велика“ и европейската крайна десница, начело с унгарския премиер Виктор Орбан, искат да „унищожат“ Европейския съюз. Полският лидер изрази позицията си, че „това би било катастрофа за Полша“ и увери, че ще направи всичко, за да ги спре.

Туск отправи тези си предупреждения, след като на 12 март полският президент Карол Навроцки, който е важна фигура за полската десница и поддържа добри отношения с американския президент Доналд Тръмп, обяви, че налага вето на закон, внедряващ в полската правна система европейския инструмент за укрепване на европейската отбрана SAFE (съкратено от Security Action for Europe - Действия за сигурността на Европа). Президентското вето стана причина за разпалени критики от страна на проевропейското правителство на премиера Туск по отношение на държавния глава.

„Президентът пропусна шанса да постъпи като патриот. Срам!“, написа в „Екс“ Доналд Туск на 12 март, след като президентът обяви, че налага вето.

Туск предупреди, че ветото на Навроцки може да отслаби позицията на Полша в Европейския съюз, написа европейската версия на изданието „Политико“.

„Президентът Навроцки имаше уникалната възможност да подкрепи по значителен начин модернизацията на полската армия (. . .) Това вето не е против правителството, а против сигурността на Полша“, реагира в „Екс“ полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

„Не можем да изгубим нито един ден за допълнителното въоръжаване на полската армия“, изтъкна, цитиран от полската национална телевизия, външният министър Радослав Шикорски на заседание на полския Сейм (долната камара на парламента) на 13 март, взимайки отношение към ветото на Навроцки.

Премиерът Туск предприе действия за заобикаляне на президентското вето, отбелязва „Евронюз“. Навроцки, който по професия е историк, се позиционира като основния опонент на Туск в момент, в който премиерът и бивш председател на Европейския съвет се опитва да укрепи връзките между Варшава и Брюксел, след години на обтегнати отношения по време на управлението на националистическата партия „Право и справедливост“, с която е близък Навроцки.

Предупрежденията на Туск, отбелязва „Евронюз“, накараха много хора в социалните мрежи да се запитат дали Варшава наистина е на ръба на инициирането на процедури по излизане от Европейския съюз. Появяват се противоречащи си наративи по въпроса дали поляците искат да излязат от ЕС.

„Евронюз“ задава въпроса дали предстои Полекзит в непосредствено бъдеще, и отговаря: простичко казано, не. Медията изтъква, че за инициирането на подобна процедура е необходимо да бъде задействан член 50 от Договора за Европейския съюз – нещо, което Варшава не е направила. Нещо повече, подчертава „Евронюз“ – именно Доналд Туск, в качеството си на председател на Европейския съвет, бе човекът, получил през 2017 година писмото на Обединеното кралство, задействащо член 50.

Вярно е обаче, че дясната опозиция в Полша се опитва да блокира по-нататъшната интеграция в ЕС и отправя предизвикателства спрямо правото на ЕС.

Президентът Навроцки и „Право и справедливост“ са привърженици на идеята за „Европа на нациите“, според която ЕС си остава търговско обединение, което не накърнява суверенитета на Полша. По-малката важна формация в дясната част на политическия спектър – крайнодясната Конфедерация „Свобода и независимост“, е отявлено евроскептична и по-смело прави изявления за излизане от ЕС.

Това дава основания на някои анализатори да говорят за потенциален „юридически Полекзит“, при който Полша ще остане част от ЕС, но ще спре да признава правото на ЕС.

Сериозен пример в тази насока беше решението на полския Конституционен съд от 2021 година, което обяви някои европейски законодателства за неконституционни и че полското право има предимство.

Искат ли поляците да излязат от ЕС, пита „Евронюз“ и отговаря: макар да се съобщава, че обществената подкрепа за ЕС намалява, социологическите проучвания сочат, че поляците все още подкрепят оставането в ЕС.

Скорошно проучване на Полския център за изследване на общественото мнение показа, че 82% от поляците подкрепят членството в ЕС, а 14% са против.

Същевременно, има разделение сред поляците до каква степен следва страната им да продължи да се интегрира с ЕС, като 26% се изказват в подкрепа на по-дълбоки връзки, а 23% искат повече автономност, отколкото има понастоящем. Около 32% казват, че искат нещата да си останат, както са сега.

В същото проучване се стига до извода, че 62% от поляците смятат, че хипотетичен Полекзит би донесъл повече загуби, отколкото ползи, и само 9% казват, че излизането от ЕС би се отразило добре на Полша.

Макар предупрежденията на Туск да отразяват един ескалиращ политически конфликт, не изглежда, че има политически мандат или политическо мнозинство в подкрепа на Полекзит, заключава „Евронюз“.