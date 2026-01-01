Американското правителство заведе съдебно дело срещу Харвардския университет заради предполагаема неспособност на висшето учебно заведение от Бръшляновата лига да защити еврейски и израелски студенти, предаде Ройтерс.

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците.

В съдебния иск, който министерството на правосъдието внесе в Бостънския федерален съд, се казва, че ръководството на Харвардския университет съзнателно е пренебрегвало прояви на враждебност на територията на кампуса и целенасочено е отказвало да прилага правилата в учебния комплекс, когато евреи и израелци са ставали жертва на тормоз.

Преди един месец президентът Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от Харвардския университет.

На 13 февруари правителството заведе срещу Харвард дело по обвинение, че университетът не е съдействал на федерално разследване. Правителството поиска от ръководството на учебното заведение документи, за да установи дали в процедурите за прием на студенти се е вземала предвид расовата принадлежност на кандидатите.