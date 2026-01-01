Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на магистрала "Марица". Сигналът за произшествието на километър 33 на магистралата е подаден към 17:30 часа следобед, съобщиха за БТА от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.

По данни на очевидци, цитирани от разследващите, лек автомобил, движещ се в посока София, е спукал гума, завъртял се е на пътното платно и се е ударил в мантинелата.

Според първоначалните данни двамата тежко пострадали са откарани в болница.

Уточняват се подробности около инцидента по образуваното досъдебно производство, допълниха от "Пътна полиция".