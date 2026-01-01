Унгарският министър на външните работи обяви днес, ще блокира приемането на 20-ия пакет европейски санкции срещу Русия. Причината е спирането на доставките на руски петрол по тръбопровода "Дружба", предаде АФП.

"Утре е предвидено, че на срещата на Съвета по външни работи ще бъде приет 20-ият пакет санкции. Ние ще блокираме това решение", заяви Петер Сиярто във "Фейсбук".

Докато украинците не разрешат доставките на петрол за Унгария, ние няма да разрешим приемането на важни решения за тях", допълни той.

Според Украйна нефтопроводът, който минава през нейната територия и доставя руски нефт за Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари в района на град Броди.

Новият санкционен пакет предвижда мерки срещу банковия и енергийния сектор на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна на 24 февруари 2022 година.

ЕС наложи забрана за по-голямата част от вноса на петрол от Русия. Но за "Дружба" бе направено временно изключение, за да се даде време на страните от Централна Европа да намерят алтернативи.