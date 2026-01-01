Над 200 политически затворници обявиха вчера гладна стачка във Венецуела, след като ден по-рано, в рамките на широкомащабен закон за амнистия бяха освободени други 80 затворници, предаде Франс прес.

"Общо около 214 души, включително венецуелци и чужденци, са в гладна стачка", обясни Ялица Гарсия, свекърва на аржентински полицай, обвинен в тероризъм.

"Те решиха в петък да започнат гладна стачка, след като разбраха резултатите от закона за амнистия, от който по-голямата част от тях не се ползват", обясни от своя страна Шакира Ибарето, дъщеря на полицай, арестуван през 2024 г.

Движението започна в затвора Родео Първи, в покрайнините на Каракас. Семействата обясняват, че затворниците протестират срещу обхвата на закона за амнистия, който не се отнася за много от затворниците в този затвор.

Комисия на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) влезе в затвора, за да прегледа затворниците. Тя получи достъп и до други затвори, включително и до прочутия затвор Еликоид.

"За първи път ни дават достъп до този затвор", отбеляза Филипо Гати, координатор по здравеопазването на МКЧК за Венецуела. "Това е първа стъпка и мисля, че сме на прав път".

Венецуела освободи 402 политически затворници след приемането на закон за амнистия.

Осемдесет от тях бяха освободени в събота, а 23, сред които и член на партията на опозиционната лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, бяха освободени вчера. Приет и обнародван в четвъртък, законът за амнистия беше обещан от временната президентка Делси Родригес под натиска на САЩ. Тя започна нормализиране на отношенията с Вашингтон, прекъснати от 2019 г., откакто пое властта след залавянето на президента Николас Мадуро по време на американска военна операция на 3 януари.

В допълнение към вече обявените освобождавания, в петък Националното събрание създаде специална комисия, натоварена с анализа на досиетата на политическите затворници, изключени от амнистията. Общо 1557 затворници са поискали освобождаването си по силата на закона, според Родригес.

Няколко експерти обаче поставят под съмнение обхвата на закона за амнистия: стотици затворници, като полицаи и военни, замесени в дейности, квалифицирани като "терористични", могат да бъдат изключени от него. Мярката не обхваща изцяло периода 1999-2026 г., когато на власт са били Уго Чавес (1999-2013 г.) и неговият приемник Николас Мадуро.

Много семейства на политически затворници чакат от дни потенциалното освобождаване на своите близки. Уморени от забавянето, десет жени започнаха гладна стачка.