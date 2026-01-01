Броят на политическите затворници, освободени във Венецуела в неделя, достигна най-малко 104 души, съобщи директорът на правозащитната организация „Форо Пенал“ Алфредо Ромеро, цитиран от Ройтерс.

В платформата Екс той написа, че се очаква да бъдат освободени още затворници.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията.

„Форо Пенал“ обаче до неделя бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела след 8 януари.

Родригес заяви, че днес ще разговаря по телефона с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.