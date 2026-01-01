Намиращият се зад решетките президент на Венецуела Николас Мадуро се обърна към сънародниците си и ги призова да подкрепят временния президент на страната Делси Родригес, предаде ДПА.

"Имайте доверие на Делси и екипа ѝ, имайте ни доверие. Това е посланието, което получихме", каза Николас Мадуро Гера, син на венецуелския лидер, според информация от държавната Венецуелска информационна агенция (АВН).

Делси Родригес: Не сме подчинени на САЩ

Той определи Мадуро и съпругата му Силия Флорес като силни и решителни хора с чиста съвест, които вярват в Бог и венецуелския народ.

На 3 януари американските специални сили задържаха Мадуро и Флорес в Каракас и ги отведоха в Ню Йорк. Там те ще бъдат съдени за покровителстване на наркотрафик.

Междувременно Родригес обяви, че започналото освобождаване на политически затворници във Венецуела ще продължи, съобщиха новинарските агенции.