Проверка на пътя променя живота на майка на пет деца, след като полеви тест за наркотици отчита наличие на амфетамини. Наталия Андреева губи шофьорската си книжка и прекарва денонощие в ареста на Девето районно управление в София, въпреки отрицателния тест за алкохол и категоричното отричане да е употребила забранени субстанции, разказва NOVA.

„Беше шок. Бях сигурна, че няма какво да покаже, защото не съм употребявала”, категорична е Андреева, която работи като доставчик на храна. Тя обяснява пред органите на реда, че е била физически изтощена, тъй като е работила 24 часа без прекъсване, прехвърляйки се от една работа на друга.

Преди проверката консумирала разтворимо лекарство и енергийна напитка. Въпреки обясненията ѝ, жената била задържана за 24 часа. „В колата полицаите ми казаха: „Може сега да си признаеш”. Казах им, че няма какво да признавам”, спомня си Наталия Андреева. В районното управление ѝ отнемат личните вещи, след което е затворена в килия.

След излизането от ареста жената чака пет месеца за резултатите от кръвната проба. През този период тя остава без работа и без възможност да шофира, което се оказва критично за семейството ѝ. Един от синовете ѝ страда от тежък диабет и често вдига висока кръвна захар, което налага спешно транспортиране до болница.

„Единия път го водих с такси до болницата, беше за интензивно отделение. Но с повикването на такси придвижването ни до болницата отне много време”, споделя тя. По време на тези събития Наталия била бременна с петото си дете, което допълнително затруднило придвижването ѝ без автомобил за ежедневни нужди. Поради натрупаните трудности семейството взело решение да напусне София.

След пет месеца разследващият полицай се свързва с нея, за да ѝ съобщи, че кръвните ѝ проби са отрицателни. Наталия получава постановление от прокуратурата и успява да си върне шофьорската книжка от КАТ, но не ѝ компенсация за преживения стрес.