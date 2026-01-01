Нови кметове в четири села след частични местни избори.

Община Кочериново

Цветанка Иванова, издигната от партия ГЕРБ, е избрана за кмет на с. Баланово, община Кочериново, съобщиха за БТА от Общинската избирателна комисия (ОИК). Тя е получила 142 действителни гласа, на произведения вчера частичен избор за кмет на кметство, след като избраният за кмет на с. Бараково Стойчо Стойчев почина.

В надпреварата участваха още Джъстиин Здравкова, издигната от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, и Жулиета Лазова, издигната от партия „Възраждане“.

Избирателната активност в с. Бараково е била 61,67%.

Община Бобошево

Йордан Кадийски, издигнат от „Синя България“, е новият кмет на село Блажиево, община Бобошево, съобщи за БТА Мариана Стаменова – секретар на Общинската избирателна комисия (ОИК). Кадийски е получил 198 действителни гласа на частичните местни избори вчера.

В избора участваха още двама кандидати – Валери Терзиев, предложен от партия „Свобода“, който получи 43 гласа, и Даниел Василев – кандидат на „БСП – Обединена левица“ – 22 гласа.

Избирателната активност е била 79,76 процента, а действителните гласове са 263, посочиха още от ОИК.

До частичния избор се стигна, след като избраният за кмет на с. Блажиево Пламен Караканов почина.

Кирковските села Дружинци и Вълчанка

На проведените през вчерашния 22 февруари частични избори жителите на кирковските села Дружинци и Вълчанка избраха новите си кметове, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Адриана Караиванова. Тя допълни, че според резултатите от вота новоизбраните са Асен Пъчев за кмет на Дружинци и Юсеин Чиленгир за кмет на Вълчанка.

БТА припомня, че и за двете кметства се гласуваше за по един кандидат от една и съща политическа сила – ДПС, като за Дружинци имаше издигнат кандидат и от ГЕРБ, но дни преди вота той се оттегли. Във Вълчанка новоизбраният кмет заемаше за кратко длъжността на временно изпълняващ, а заради участието му в частичните избори, той бе заменен с друг временно изпълняващ.

Право на глас в село Дружинци имаха 251 избиратели. Избирателната активност в селото е достигнала почти 45 процента, до урните са отишли 112 избиратели, каза Караиванова. За Юсеин Чиленгир действителните гласове са 79.

В село Вълчанка право на глас имаха 112 избиратели. За кмет са гласували 70 избиратели, а отчетената избирателна активност е над 60 процента. За избрания Асен Пъчев отчетените действителни гласове са 64.

До частични избори в село Вълчанка се стигна заради кончината през октомври 2025 г. на редовно избрания на местния вот през 2023 г. Идриз Исмаил. Правомощията му бяха прекратени от ОИК и на два пъти бе избиран временно изпълняващ длъжността.

Частични избори за кметството в Дружинци бяха насрочени с указ на президента след като избраният през 2023 г. кмет Дамян Огнянов подаде оставка.