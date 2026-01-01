Най-малко 19 души загинаха, а 25 бяха ранени, при преобръщането днес в Непал на претъпкан автобус, който се е движил по планински път, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Автобусът е пътувал от курортния град Покхара към Катманду. Инцидентът е станал след полунощ на около 90 километра западно от непалската столица. Превозното средство се преобърнало по планински склон и е паднало на брега на река Тришули.

Засега са идентифицирани 9 тела, като според местната полиция сред загиналите има 24-годишен британски гражданин.

Един от ранените е китайски гражданин, който е хоспитализиран в Националния травматологичен център в Катманду, а 27-годишна новозеландка с леки наранявания е била настанена в местна болница. Синхуа предаде, позовавайки се на китайското посолство в Непал, че още един китайски гражданин е в неизвестност.

Полицията разследва причините за катастрофата.

В Непал често стават подобни инциденти, които се дължат най-вече на лошата поддръжка на пътища и превозни средства, отбелязва АП. Голяма част от територията на страната е заета от планини, а селищата са свързани чрез мрежа от тесни пътища. През 2024 г. два автобуса, превозващи общо 65 души, паднаха в същата река. При катастрофата нямаше почти никакви оцелели, а телата на някои от загиналите все още не са открити. Останките от единия автобус бяха намерени едва тази година.