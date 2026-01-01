Д-р Ангел Мавровски ще бъде назначен за изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), информира БНР.

Агенцията по храните е ключова за обявените от служебния министър Иван Христанов антикорупционни приоритети. Мавровски поема поста от д-р Калина Милушева, която остана на него по-малко от три месеца.

Също по информация на общественото като заместник-министри в екипа на служебния министър Иван Христанов в земеделието ще бъдат назначени адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев.

Мавровски беше заместник изпълнителен директор на БАБХ по времето на кабинета "Петков" през 2022 г.

Д-р Ангел Мавровски завършва висше образование със специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийски Университет в Стара Загора. Трудовата му дейност е по специалността му - частно практикуващ ветеринарен лекар и търговски представител на ВМ продукти.

Член е на „Български ветеринарен съюз“, Член на Управителния съвет на „Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни“ и „Пчеларски съюз“ в Плевен. Участва в редица научни конференции, симпозиуми и дискусии в страната и чужбина.