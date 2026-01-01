В отговор на кризата с театрите министърът на културата маестро Найден Тодоров започва поредица целенасочени срещи с директорите на държавните културни институти, както и с представители на независимия културен сектор. Това обявиха от пресцентъра на ръководеното от него ведомство, посочвайки, че това е в отговор на „критичното състояние на театрите и независимите културни организации“.

Маестро Тодоров е изразил „сериозно безпокойство“ във връзка с изложените проблеми, а поредица от срещи целят да се идентифицират най-належащите. Сред тях са финансовата нестабилност, забавените плащания по ключови програми и липсата на прозрачна и предвидима нормативна рамка, посочват от МК.

Министърът подчертава необходимостта от бързи и професионални действия, които да гарантират устойчивост на културния сектор и да предотвратят трайни последици за институциите и техните екипи.

„Културата не е разход, а стратегическа инвестиция в обществото. Нашата задача е да осигурим условия, при които театрите и всички културни организации могат да функционират стабилно и да развиват своя творчески потенциал“, заяви министърът.

Първата серия срещи ще се проведе в рамките на следващите седмици и ще включва обсъждане на конкретни решения за финансиране, административни и законодателни инициативи. Очаква се резултатите от дискусиите да доведат до реални мерки за защита и развитие на сектора.