Необходимо е да се търсят устойчиви алтернативни решения, които едновременно да стабилизират „Топлофикация София“ и да защитят обществения интерес. Това заявяват от неправителствената организация „Грийнпийс България“ по повод изготвения доклад с предложения за оздравяване на дружеството. Докладът проследява историята на „Топлофикация София“ от началото на 90-те години, като това е посочено като период, в който дружеството започва да трупа дългове.

Многократното прехвърляне на отговорността между Столичната община и Министерството на енергетиката не води до реформи и трайни решения, коментират от „Грийнпийс България“. „Като собственик Столичният общински съвет носи отговорност към дружеството и към гражданите. Финансиране от общинския бюджет би било за сметка на други обществени приоритети, а допълнително увеличение на цените за потребителите крие риск от социално напрежение“, смятат още от организацията.

Според анализаторите на данните дългосрочната стабилизация не е възможна без намаляване на зависимостта от изкопаем газ. Дружеството не покрива и европейските екологични изисквания за вредни емисии и се нуждае от сериозни инвестиции, за да спази емисионните норми – около 8,7 млн. евро на котел при минимум осем необходими съоръжения за гарантиране на отоплителния сезон, казват още от „Грийнпийс България“. От там препоръчват системна работа по диверсифициране на енергийните източници и поетапна децентрализация на производството.

Подробните данни от анализа с коментари на експерти предстоят да бъдат представени тази сряда на специална пресконференция.

Задълженията на „Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро, съобщи в началото на февруари т.г. директорът на дружеството Петър Петров на изслушване по време на заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Той заяви, че "Топлофикация София" не се намира във фактически фалит, тъй като все още приходите са повече от разходите.