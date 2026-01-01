На граничния пункт Блаце служители на Министерството на вътрешните работи задържаха бившия първи вицепремиер Артан Груби, предаде БГНЕС.

„Днес (23.02.2026 г.) в 06:10 часа на ГКПП Блаце, при влизане в държавата, от свобода е лишен Артан Груби (48), който е бил издирван с международна заповед за арест във връзка с разследване за извършено престъпление по чл. 354, ал. 5 във връзка с ал. 3 и ал. 1, както и във връзка с чл. 22 от Наказателния кодекс“, съобщиха от МВР.

Груби е обвинен в злоупотреба със служебно положение по дело, свързано с Държавната лотария. По същия случай като заподозрян е посочен и Перпарим Байрами, като разследването се отнася до предполагаемо присвояване на около осем милиона евро чрез обществена поръчка за ВЛТ автомати.

От Прокуратурата уточняват, че делото обхваща решения и договори, за които има съмнения, че са нанесли значителни финансови щети на институцията, оценени на около 500 милиона денара, или над осем милиона евро.