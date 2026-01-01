Разследването по безпрецедентния случай „Петрохан-Околчица“ и смъртта на шестима души продължава с пълна сила. Всеки ден се появяват нови парчета, които постепенно запълват пъзела на тази трагедия, която потресе България, но и остават неизяснени към момента въпроси. Основното, което на този етап вълнува обществото, са записите от шестте камери покрай хижа „Петрохан“, които властите разпространиха. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Междувременно в социалните мрежи започна да се споделя, че на тези кадри има неизвестен глас, който казва: „Снимай, снимай“, след като тримата, останали на хижата, вече са се отдалечили, а предположенията са от това, че има човек зад кадър на място, до това, че става дума за някой от разследващите и е технически пропуск. На този фон криминалният журналист Слави Ангелов направи подробен хронологичен анализ на случилото се, с което да внесе светлина за събитията в детайли, но това от своя страна остави и нови неясноти. Криминалният психолог Тодор Тодоров, пък, заяви, че става дума за три убийства и три самоубийства. За сравнение до момента властите твърдяха, че се касае за три самоубийства в Петрохан и 2 убийства и 1 самоубийство до Околчица.

По думите на журналиста Слави Ангелов пред NOVA събитията се развиват в момент, в който доверието в институциите е изключително ниско. „Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие“, заяви той и призова ДАНС незабавно да разсекрети всички документи, свързани със случая.

Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Не е сигурно обаче дали това ще бъде възможно. „Именно там са най-силните съмнения“, коментира журналистът.

Хронология на една трагедия

Според официалната информация в деня на събитията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11:00 ч. По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила. Странно според Ангелов е, че не са го изчакали при хижата, а са се срещнали по средата на пътя.

Сред най-сериозните въпроси е т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Има съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза. Полицията съобщава, че пушката е намерена между Иванов и Дечо, а пистолет „Глок“ – с ДНК следи и от двамата – е открит между телата. В джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки, а панталонът му е бил разкъсан отзад.

Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените – нито вътре, нито отвън – няма следи от престрелка.

Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата. „Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи“, каза Ангелов.

Установен е часът, в който групата излиза на главния път и преминава през няколко села. Засечени са от множество камери, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други хора. Важно обстоятелство е, че кемперът е бил отключен.

По думите на Ангелов няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото, между веждите, докато седи на седалката до шофьора, която е била обърната. „Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени“, каза журналистът.

Според Ангелов не е ясно кой е бил убит пръв. „Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин“, заяви той.

Мотивът остава един от големите въпроси и по думите му може никога да не бъде напълно изяснен.

Журналистът определи поведението на ДАНС като „много погрешно“ и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото. По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство. „Този случай няма аналог“, заключи Слави Ангелов и подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията.

Три убийства и три самоубийства?

За първи път се изнася толкова много информация по дело, заяви криминалният психолог Тодор Тодоров пред bTV по случая "Петрохан".

"От информацията, която имаме, категорично мога да заявя, че става въпрос за три убийства и три самоубийства, чисто технически погледнато, защото някои от хората не са успели да се самоубият и поради тази причина друг е дръпнал спусъка. Имам предвид и на "Петрохан" един човек, и в кемпера - двама. Разбира се, има още неща, които трябва да се изследват допълнително, но смятам, че натам вървят нещата. При едната от жертвите на "Петрохан" не е успял да се убие и му е помогнато. Това, че Ивайло Калушев има педофилски наклонности абсолютно не подлежи на никакъв коментар. Това е факт. Това, че е използвал някои религиозни моменти от будизма и го е облякъл, като някакъв вид будизъм. Всъщност това, което прави, си е жив шаманизъм", заяви криминалният психолог.



Според него със сигурност няма външно вмешателство.



"Единственото, което, според мен, до известна степен е проблем, е, че човекът, който пръв е открил телата, не са се постарали да го накарат да си стои в България, за да може да се работи по-обстойно с него, защото този, който намира телата при едно убийство, то той до последно трябва да е на разположение. Става дума за Диян Илиев", заяви Тодоров.

Околчица



Обясни и за Околчица: "В кемпера Ивайло Калушев е стрелял. Но това са неща, които тепърва ще става категорични. Когато се изнася информация по този случай, се дава на парче и така се дава възможност на хората да могат да си мислят някакви неверни неща. Това е за съжаление, за да може случая да буни духовете дълго време и да влияе на предстоящата предизборна кампания", смята Тодоров.



Той заяви, че няма никакви съмнения, че е имало външен натиск по отношение на мотива за отнемане на живота на петимата мъже и едно дете.

Родитилите и зомбирането

По отношение на родителите, които вярват безрезервно на Калушев - "някои са били в много близки отношения и са следвали някои духовни практики. Зомбирането около него е било посъвместно", коментира Тодоров.



Калушев и неговата работа е като айсберг - има една видима част, която е добра, обществено полезна, но под това нещо се крие истинската същност на Калушев. Той е двигателят, той е злият гении. Всички останали са жертви, коментира криминалният психолог.

"Информацията бе изнесена на части и позволи на хората да фантазират. Докоснеш ли центъра на фантазията в нашия мозък, могат да се родят невероятни неща. Според мен това беше изключително неправилно поднесено на обществото. Така то стана обществено разследване. Аз смятам, че това беше грешка. Ако е имало някаква цел, то по-скоро е било да се разводни вниманието на хората. За мен това не беше правилно", коментира Тодоров.



"Всъщност това е едно криминално престъпление и нищо повече, тежко криминално престъпление. Мафиите нямат отношение към това. Това е тежко криминално престъпление на един човек, който през годините някакси незабележимо заобикалящия го свят и може би забележимо за близките му хора е успял да се развие до степен, до която е повлякъл със себе си още няколко човека.

„Снимай, снимай“ – мистериозен глас от видеата или техническа грешка

Междувременно в социалните мрежи се появи отрязък на видеата от хижата, на които се твърди, че се чува неизвестен глас, който казва „Снимай, снимай”. Става въпрос буквално за секунди, около 14:00 ч. на 1 февруари. Предположенията са от това, че има човек зад кадър на място, до това, че става дума за някой от разследващите и е допуснат технически пропуск.

Според експерта по национална сигурност Славчо Велков това най-вероятно са гласове на хора, работили по записите. „Ако имаше човек на предполагаемото място зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд човек. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков пред NOVA.

Той обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета. „Обръщам особено внимание, защото те, ако са живи, биха могли по следите да отидат до онези, които евентуално са били там”, коментира Велков.

Според него официалната версия на властите е най-лесна. „С версията за самоубийство спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.

Той има съмнения относно „необичайното посещение” в края на януари на Ивайло Калушев в село Българи. „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.

Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на „Петрохан” до сръбската граница. „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

Той зададе и въпросът къде е мъжът, който открива телата на „Петрохан”.

Велков вижда проблем и със снимка, на която са трите тела пред хижа „Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ. „Положението на телата не говори за ритуално самоубийство”, смята Славчо Велков.

Той попита и къде са 16-те оръжия, за които е имало разрешително. „Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, каза Славчо Велков.

Той не вярва в официалната версия на властите по случая.