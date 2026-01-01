Адвокатите на Георги Георгиев, подсъдим по делото „Дебора“, поискаха отвод на съдебния състав на Районния съд в Пловдив. Пред журналисти те коментираха, че след осъдителното решение на Окръжния съд в Стара Загора, според което Районният съд в Пловдив трябва да изплати обезщетение от 500 евро на Георгиев заради забавено правосъдие, магистратите в Пловдив няма да бъдат обективни.

Георгиев е обвинен за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

Според юристите Петко Кънев и Валентин Димитров е редно всеки един състав на Районния съд в Пловдив да се отведе по това дело. Те посочиха, че ще обжалват размера на обезщетението.

След като всички съдии в Районния съд в Стара Загора си направиха отвод, процесът беше прехвърлен в Пловдив. Делото срещу Георгиев в Районния съд в Пловдив започна на 28 февруари 2024 година. На 23 януари следващата година защитата му направи искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав направи самоотвод по делото.

На 28 февруари миналата година делото срещу Георги Георгиев започна отначало при друг съдебен състав.

Според Окръжния съд в Стара Загора предявеният иск е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото започна отначало. От образуването на делото пред Районния съд в Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В момента Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 хиляди лева.