В Районен съд-Пловдив продължава делото "Дебора" с разпит на един свидетел и се очаква да бъде довършен разпитът на пострадалата в присъствието на психолог и психиатър, които да преценят нейните реакции, каза адвокатът на Дебора Михайлова Слав Даскалов. Според него разпитът продължава дълго, защото е минало много време и някои неща тя не си ги спомня. На заседанието са призовани четири вещи лица.

Прокурор Десислава Калайджиева каза, че няма нови моменти по делото и то продължава.

Няма промяна в показанията спрямо предното разглеждане по делото, каза адвокат Валентин Димитров, защитник на обвиняемия Георги Георгиев. По думите му подзащитният му не се чувства добре, като всеки човек с такова тежко обвинение, здравословното му състояние продължава да не е добро с оглед на хирургичните интервенции, които е претърпял, допълни адвокатът.

БТА

В началото на съдебното заседание защитниците на Георги Георгиев са поискали отново отвод на резервния съдебен заседател Неврие Шакирова, който на предходно съдебно заседание съдът отказа да отведе, каза адв. Петко Кънев. По думите му, ако съдът уважи искането, това означава връщане на делото отначало и то да започне отново за трети път при нов съдебен състав. Според адвоката има данни, че на електронната поща на съда е изпратена информация, взета от фейсбук страницата на дъщерята на съдебната заседателка, която е коментирала делото „Дебора“ и изразява лично отношение, а нейната майка е коментирала тези нейни коментари. По думите на Петко Кънев явно това дело се коментира много в това семейство, извън съдебната зала. Според Кънев това означава, че съдебната заседателка е предубедена и не може да участва в състава на този съд. „Крайно време е съдът да вземе мерки и да отзове този резервен съдебен заседател“, каза Петко Кънев.

През юли съдът в Пловдив освободи под парична гаранция от 25 хил. лева Георги Георгиев, обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора. В началото на август Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев бе изменена от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Магистратите намалиха размера ѝ от 25 хил. лева на 10 хил. лева.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 година и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна - хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив и се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.