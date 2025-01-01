С разпит на пострадалата Дебора Михайлова продължава днес делото в Районен съд - Пловдив срещу Георги Георгиев от Стара Загора. Процесът започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Той е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати.

"Очаквам отново да бъда разпитана и ще кажа това, което е било. За мен е много трудно, но щом се налага и законът го изисква, въпреки че не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милиони път към ситуацията", каза преди началото на заседанието Дебора. Тя посочи, че очаква бърз и справедлив процес, защото вече втора година няма такъв. Казвам истината и не се притеснявам, че в залата ще има психолози, допълни пострадалата.

Делото „Дебора“: Съдът пусна на свобода Георги Георгиев срещу 25 000 лева

Защитниците на Георгиев коментираха, че има назначена психолого-психиатрична експертиза, която според тях не е изследвала поведението на Дебора. Хубаво е да изслушат показанията ѝ, защото голяма част от тях са еднопосочни, тъй като в досъдебната част нямаме право да ѝ задаваме никакви въпроси, каза адвокатът Петко Кънев. Той коментира обвинението със заканите за убийство, като посочи, че назад във времето е имало комуникация между двама влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.